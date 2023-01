Carburanti,Ciriani:intervento su costo benzina appena possibile

Martedì 10 gennaio 2023 - 20:00

Il ministro Fdi per i Rapporti con il Parlamento: "se i conti lo consentiranno"

Roma, 10 gen. (askanews) – “Se i conti lo consentiranno, appena possibile, interverremo per ridurre anche il costo della benzina, ma ricordo che abbiamo già investito oltre 30 miliardi per il taglio del costo delle bollette”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un’intervista a Rainews24.La “decisione del taglio delle accise sulla benzina – ha sottolineato – non è stata presa a cuor leggero, è una misura che costa oltre 1 miliardo al mese e il governo ha deciso di usare quelle risorse” per “misure sociali”.