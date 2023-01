Carburanti, governo valuta norma per trasparenza dei prezzi

Martedì 10 gennaio 2023 - 20:12

Discussione in corso in Consiglio dei ministri

Roma, 10 gen. (askanews) – Il governo valuta un intervento normativo per aumentare la trasparenza sul prezzo dei carburanti. E’ quanto si apprende da varie fonti di governo mentre è in corso il Consiglio dei ministri.Nel corso della seduta viene infatti esaminato il tema dell’aumento del prezzo del carburante. La norma, che potrebbe essere inserita in un decreto già all’ordine del giorno, mira ad aumentare la trasparenza sui prezzi, pur in una situazione ritenuta “sotto controllo”. Al momento, invece, spiegano le fonti, è escluso un intervento di riduzione delle accise.