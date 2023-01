Meloni-von der Leyen: condivisa condanna di atti violenti in Brasile

Lunedì 9 gennaio 2023 - 15:23

Soddisfazione per firma dichiarazione congiunta Ue-Nato

Roma, 9 gen. (askanews) – Nel corso dell’incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la presidente della Comissione europea, Ursula von der Leyen, “è stata condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile e la solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.E’ stata inoltre espressa soddisfazione – si sottolinea – per la firma, prevista domani a Bruxelles, della Dichiarazione congiunta Ue-Nato.