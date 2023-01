Lombardia, partito tour elettorale in pullman di Moratti

Lunedì 9 gennaio 2023 - 15:04

Nel giorno della firma dell'atto di accettazione della candidatura

Milano, 9 gen. (askanews) – È partito a Milano da viale Marche, in zona Maciachini, il pullman elettorale con il quale Letizia Moratti promuoverà per un mese la sua candidatura a presidente della Regione Lombardia in vista del voto del 12 e 13 febbraio. La prima giornata, dedicata alla provincia di Milano, prevede tappe a Cerro Maggiore, Abbiategrasso e Magenta.Oggi Moratti, sostenuta dalla propria lista civica, dal terzo polo e diverse associazioni, ha anche firmato l’atto formale di accettazione della candidatura. “Una felice coincidenza che attribuisce, se possibile, ancora più forza e significato al percorso che ho, abbiamo intrapreso. Avanti tutta, allora, io ci sono. ‘Io sono qui'” ha commentato sui social l’ex vicepresidente, citando lo slogan scelto per il suo tour.“Questa è una campagna elettorale del tutto anomala e per questo ancora più stimolante non soltanto perché mai come in questa occasione i cittadini si mostrano interessati a scegliere e votare il loro presidente e non a seguire schieramenti schiacciati a sinistra e a destra, ma anche per i tempi ristrettissimi dati dalla scadenza elettorale. Voglio allora ritornare in quelle comunità che mi hanno raccontato le loro difficoltà e portare le mie soluzioni” ha osservato l’ex sindaco di Milano.“Soprattutto voglio far sapere ad amministratori e cittadini che il metodo Moratti è questo: vicinanza, ascolto, dialogo e risposte concrete. Per questo dico ‘Io sono qui’, qui in ogni città in ogni strada in ogni comunità, perché non basta parlare dei luoghi, bisogna esserci” ha aggiunto. Quanto al pullman per Moratti “è insieme un ufficio ed un comitato elettorale”.