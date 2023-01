Lombardia, Moratti: io coerente, sempre chiamata da tecnico

Lunedì 9 gennaio 2023 - 09:17

Superati schieramenti, 37% non si riconosce in destra/sinistra

Milano, 9 gen. (askanews) – “Sono una persona riformista, liberale, popolare e moderata. In questo momento vedo un centrodestra molto di destra, un centrosinistra molto di sinistra e soprattutto un 37 per cento di elettorato che non si riconosce in queste formazioni. La mia scelta è stata di candidarmi con una lista civica con una proposta che va oltre gli steccati politici”. Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia, intervistata a Tg1 Mattina.“La scelta di una candidatura in una lista civica – ha detto Letizia Moratti – è la risposta a un bisogno, non è una contraddizione a un mio percorso, anche perché sono sempre stata chiamata come tecnico. Credo che in questo momento le persone hanno bisogno di risposte concrete alle loro necessità, che sono tante. Penso che sia superato il concetto di schieramento, quindi mi sento coerente con i miei valori e i miei principi”.