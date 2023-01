Lombardia, Azione: servizio ferroviario a gara non è privatizzare

Lunedì 9 gennaio 2023 - 17:12

Grillini ignorano tema urgente. Noi unici a volerla

Milano, 9 gen. (askanews) – Il segretario regionale di Azione in Lombardia e consigliere regionale Niccolò Carretta ha respinto con queste parole l’accusa del M5s di voler privatizzare il servizio di trasporto ferroviario regionale: “Dire di voler mettere a gara pubblica un servizio, non significa assolutamente privatizzare, ma anzi significherebbe incrementare la concorrenza, stimolare il mercato europeo e finalmente ottenere un servizio degno di una regione come la Lombardia”.“Una critica – ha proseguito Carretta – che non ci sorprende vista la tremenda distanza tra il Movimento di Conte e le urgenze della Lombardia. La proposta del Terzo Polo, nata tra i banchi del Consiglio Regionale, ha preso forza dai pareri dell’Agenzia di Regolamentazione dei Trasporti Art e della Commissione Europea le quali hanno, più volte, ribadito l’importanza di rimettere al centro il tema della concorrenza per migliorare il servizio. Prendo atto di questa decisione e chiedo ai lombardi se ha senso continuare a regalare mezzo miliardo di euro ad una società in grave difficoltà, oppure se provare ad affacciarci al mercato italiano ed europeo”.“Sono fiero e orgoglioso che questo sia uno dei tanti temi che ci separano dalla testardaggine di Fontana e dalla deriva populista di Majorino, che proprio con questi grillini vorrebbe governare e ‘cambiare’ la nostra Lombardia” ha concluso Carretta, che con il terzo polo appoggia la candidatura di Letizia Moratti.