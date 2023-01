Brasile,Prc: togliere a Bolsonaro cittadinanza Anguillara veneta

Lunedì 9 gennaio 2023 - 14:00

Acerbo: "era già grave e sbagliata, ora è inaccettabile"

Roma, 9 gen. (askanews) – “Nel novembre 2021 Bolsonaro venne in Italia accolto da Salvini a Pistoia e ricevette la cittadinanza onoraria dalla sindaca di destra di Anguillara Veneta. Mi associo alla richiesta di revoca della cittadinanza del nostro circolo di Anguillara Veneta (Pd) che è stato promotore della protesta contro il fascista brasiliano in occasione della visita.Non possiamo accettare che un golpista sia nostro concittadino. Quello che sta succedendo in Brasile è gravissimo. La mancanza totale del rispetto dell’ordine democratico di quel paese mette in evidenza le responsabilità dell’ex presidente Bolsonaro” . Lo dichiara Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea“Avevamo ritenuto grave e sbagliato – ha aggiunto – aver conferito la cittadinanza onoraria del nostro comune ad una personalità discussa internazionalmente: i gravi fatti attuali confermano le nostre preoccupazioni.Chiediamo che il consiglio comunale di Anguillara Veneta tolga immediatamente la cittadinanza onoraria a Bolsonaro”.