Fvg, Pd: candideremo a presidente chi sa unire un’ampia coalizione

Giovedì 5 gennaio 2023 - 14:43

Liva: "Terzo polo e M5S a tavolo forze alternative a Fedriga"

Trieste, 5 gen. (askanews) – Per la candidatura a presidente del Friuli Venezia Giulia il Pd favorirà la scelta di una figura, anche civica, che unisca una ampia coalizione. E’ quanto, in sintesi, emerso dalla direzione regionale del Pd Fvg, riunita ieri sera a Ronchi dei Legionari (Gorizia), che ha approvato con una maggioranza molto ampia l’ordine del giorno che dà mandato alla segreteria Liva di proseguire le interlocuzioni con le altre forze politiche, per chiudere gli accordi sulle elezioni regionali.“Il Pd continua a insistere – aggiunge il segretario dem – perché Terzo polo e 5 Stelle possano partecipare al tavolo delle forze alternative a Fedriga. All’on. Rosato diciamo che è inutile il tentativo di mettere il cappello su Udine. Lo sfidiamo invece a chiarire perché a Udine è possibile una alleanza larga con Pd, forze civiche e autonomiste, forze della sinistra e in Regione si fa l’occhiolino a Fedriga. Chi porta sul territorio i giochetti romani – puntualizza Liva – danneggia la nostra regione”.“Al Movimento 5 Stelle l’invito a confrontarci sui temi – aggiunge Liva – sulla scorta di quanto avvenuto in questi anni in consiglio regionale. Sui contenuti sarà più facile superare opzioni di schieramento”.