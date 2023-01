Lazio, Rocca: termovalorizzatore da solo non risolve

Martedì 3 gennaio 2023 - 12:21

"E porrò il problema di dove è ubicato"

Roma, 3 gen. (askanews) – “Il termovalorizzatore sarà uno dei temi centrali di questa campagna. Il Lazio è al diciottesimo posto sul riciclo dei rifiuti, sta facendo un disastro. Il termovalorizzatore cosi com’è ha un problema: lì c’è una strada vincolata dalla Sovrintendenza. Se non partiamo dalla differenziata non andiamo da nessuna parte: il termovalorizzatore da solo non serve”. Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nella conferenza stampa di presentazione della sua campagna elettorale.“Vogliamo un impianto – ha aggiunto – che chiuda il ciclo ma voglio andare alle prime posizioni in Italia per la differenziata. Fermo restando che la discussione su dove è ubicato quell’impianto io da presidente della Regione la porrò”.