Lazio, Rocca: addizionale Irpef segnale inquietante sui conti

Martedì 3 gennaio 2023 - 13:38

"Questa è una Regione ferma, il debito sta crescendo"

Roma, 3 gen. (askanews) – “Sicuramente questa addizionale Irpef, oltre a mortificare le casse, soprattutto il portafogli di tanti cittadini e del ceto medio, porta con sé un altro aspetto che per me è preoccupante: i conti della Regione”. Lo ha detto Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, nella conferenza stampa di lancio della sua campagna elettorale.“Se con onestà intellettuale – ha spiegato – guardiamo a una amministrazione regionale che, in costanza di campagna elettorale, ha dovuto fare questa operazione, è segno che i conti secondo me sono davvero preoccupanti, che il debito sta crescendo e quindi non ci si poteva presentare a chiudere un bilancio del 2023 senza gravare nelle tasche dei cittadini. Questo è un segnale inquietante, questa è una Regione ferma, ecco perché ho deciso di mettermi in gioco”, ha concluso Rocca.