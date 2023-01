Autonomia, Tajani: non deve aumentare divario Nord-Sud

Martedì 3 gennaio 2023 - 11:12

"I Lep? Servono a fotografare la situazione, si faranno"

Roma, 3 gen. (askanews) – “Adesso bisogna discutere, ci sarà un disegno di legge che dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri. Noi siamo favorevoli all’autonomia differenziata ma deve dare due risposte: una sul ruolo di Roma Capitale, due non devono esserci aumenti nelle differenze fra il Nord e il Sud”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando a margine della conferenza stampa di presentazione della candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio.“Sui Lep siamo già partiti – ha osservato – si dovranno fare, siamo al lavoro, per noi quello è importante, non si può fare la riforma dell’autonomia senza i Lep che servono a fare una fotografia della situazione regione per regione”.