Puglia, a provinciali Foggia coalizione Pd-M5s candida Nobiletti

Sabato 31 dicembre 2022 - 16:15

Riunito tavolo con Emiliano e dirigenti locali

Roma, 31 dic. (askanews) – Oggi si è riunito il tavolo della coalizione che governa la Puglia per le elezioni provinciali di Foggia alla presenza del segretario provinciale del PD di Foggia Lia Azzarone accompagnata dal sindaco di Montesant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo, del coordinatore delle liste civiche che si riconoscono nel Presidente della Regione Michele Emiliano, Rosario Cusmai accompagnato dal sindaco di Stornarella Massimo Colia, del coordinatore regionale del M5S on. Leonardo Donno accompagnato dall’On. Mario Furore deputato europeo alla presenza del Presidente della Regione Michele Emiliano, del Vice presidente della Regione Puglia avv. Raffaele Piemontese. E’ quanto si legge in una nota.Il tavolo dopo approfondita discussione ha individuato il proprio candidato alla Presidenza della Provincia nel sindaco civico di Vieste Giuseppe Nobiletti al quale va il ringraziamento di tutti per avere accettato la candidatura. Il Presidente della Regione Michele Emiliano ringrazia tutte le forze politiche presenti per la dimostrazione di unità cosi dimostrata nonostante la pluralità di candidature di grande profilo esaminate dal tavolo.