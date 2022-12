Pecoraro Scanio: spero Mattarella parli di pace, clima e giovani

Sabato 31 dicembre 2022 - 16:09

"Mentre su questi temi il governo è rimasto muto"

Roma, 31 dic. (askanews) – Un video appello davanti al Quirinale: così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e copromotore della rete Ecodigital e coordinamento 2050, si rivolge al presidente della Repubblica in vista del messaggio di fine anno.“Una tragica guerra insanguina l’Europa, l’emergenza climatica travolge il pianeta con caldo invernale record in Europa e una tempesta artica killer in Usa – premette presidente della fondazione Univerde -. Il governo in tutto il dibattito sul bilancio è stato muro su pace e ambiente e anche su giovani e innovazione. Sui poveri, sanità e solidarietà addirittura dileggio e tagli e un’autonomia differenziata spacca Italia. Ecco perché – spiega Pecoraro Scanio – auspico che il presidente Mattarella rivolga un forte messaggio di pace, solidarietà, impegno sulla lotta al cambiamento climatico e per le transizioni ecologica e digitale”. Sarebbe, conclude, “un messaggio di legalità e serenità anche per i giovani e i più deboli”.