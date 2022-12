Manovra, Meloni: ne vado fiera, guarda a futuro e a ottimismo

Venerdì 30 dicembre 2022 - 16:49

"Iniziamo a rispettare impegni, questa è democrazia"

Roma, 30 dic. (askanews) – “E’ stata approvata la manovra della quale vado fiera, con la quale, nonostante la ristrettezza di tempi e risorse, perchè la gran parte l’abbiamo spesa per calmierare e aiutare imprese e famiglie sul tema dell’energia. Non abbiamo rinunciato a fare una manovra politica, che contiene delle scelte, con la quale cominciamo a mantenere gli impegni presi con i cittadini perchè la democrazia si sostanzia così: con il rispetto degli impegni”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un nuovo video degli ‘appunti di Giorgia’.“E’ una manovra – aggiunge – che si dedica al futuro, che guarda molto ai nuovi nati, ai nuovi posti di lavoro, alle nuove aziende, che guarda all’ottimismo, che vuole spronare chi intende fare la sua parte per migliorare le condizioni economiche e non solo del Paese, con cui il governo dice a chi produce, a chi si rimbocca le maniche a chi vuole lavorare: fai del tuo meglio, sarà riconosciuto il tuo valore”.