Grazie alla “tagliola” il dl Rave è legge. L’opposizione protesta

Venerdì 30 dicembre 2022 - 15:43

Norme anche sul ergastolo ostativo e obblighi vaccinali

Roma, 30 dic. (askanews) – Con 183 voti favorevoli, 116 contrari e 1 astenuto la Camera ha dato oggi il via libera definitivo al cosiddetto “decreto legge rave”, con norme che riformano anche l’ergastolo ostativo e gli obblighi vaccinali.Il testo approvato a Montecitorio non ha subito modifiche rispetto a quello uscito dal Senato.Sul dibattito è stata posta la “tagliola” dal presidente della Camera Lorenzo Fontana.“Vista l’impossibilità di una deliberazione condivisa sui tempi per la conversione del decreto la presidenza, considerato che tutte le fasi sono state svolte e tutti i gruppi hanno espresso posizioni, si trova costretta a porre direttamente la votazione per consentire il voto entro i termini costituzionali”. Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana ha annunciato in Aula l’uso dello strumento della “tagliola” con la quale decadono gli interventi e si procede immediatamente alla votazione.L’opposizione ha protestato per la scelta è il Pd al momento del voto ha esposto la Costituzione in segno di critica verso i contenuti del provvedimento. La maggioranza ha invece applaudito in segno di approvazione.Sav/Gal/Int13