Covid, Zaia: non diffondere panico

Venerdì 30 dicembre 2022 - 13:13

"La situazione è sotto controllo, anche nelle Regioni"

Venezia, 30 dic. (askanews) – “Non diffondere panico”. E’ la raccomandazione del presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito alla temuta ondata pandemica con origine cinese. “La situazione è perfettamente sotto controllo, anche qui in Veneto. E come Regioni siamo decise a portare avanti una fase di convivenza, tenendo in sicurezza gli ospedali e le persone fragili”. Questo vuol dire, ha spiegato Zaia, che negli ospedali si continuerà a portare la mascherina