Autonomia, Zaia: da parte del Governo una superaccelerazione

Venerdì 30 dicembre 2022 - 13:12

"Non capisco chi scrive di frenata"

Venezia, 30 dic. (askanews) – “Non faccio il difensore del Governo, non è il mio mestiere, ma a questo Governo e al ministro Calderoli va riconosciuto che in 60 giorni hanno fatto, in tema di autonomia differenziata, ciò che i precedenti Governi non avevano compiuto in 5 anni, cioè da quando il Veneto ha celebrato il suo referendum”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, commentando con i giornalisti, la decisione sui Lep e la trasmissione del testo del disegno di legge da parte di Calderoli alla Presidenza del Consiglio. “Non riesco proprio a capire coloro che scrivono di frenata per l’autonomia. Siamo invece in presenza di un superaccelerazione”.