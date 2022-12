Regionali, Meloni: ovviamente saranno anche test per governo

Giovedì 29 dicembre 2022 - 13:28

"Guardare con attenzione quel che dicono cittadini"

Roma, 29 dic. (askanews) – “Quando mi è stato chiesto in passato, quando ero all’opposizione, se le elezioni locali o regionali fossero anche un test per il governo io ho sempre risposto che le elezioni locali servono soprattutto per scegliere le persone migliori per governare città e regioni, ma ovviamente sono anche un test politico: vale per gli altri e anche per la sottoscritta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno.Andranno al voto, ha aggiunto, “regioni importanti e c’è una dinamica locale, ma do per scontato che quel che emergerà” riguarderà “anche il governo nazionale”. Con i risultati del voto “ognuno di noi deve fare i conti: quel che dicono i cittadini va sempre guardato con attenzione”.Poi il “modo migliore per fare campagna elettorale è dare risposte” ai cittadini, ha concluso Meloni.