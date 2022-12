Meloni: manovra approvata un giorno prima, clima positivo

Giovedì 29 dicembre 2022 - 12:06

Siamo riusciti a mantenere le scadenze

Roma, 29 dic. (askanews) – “Per me contano i fatti: noi abbiamo approvato una legge di bilancio che non era facile, abbiamo scelto di fare una manovra politica, scritta in tempi rapidi, in cui pur riuscendo a investire la gran parte delle risorse sulla priorità delle bollette siamo riusciti a iniziare a mantenere gli impegni presi”, riuscendo anche “ad approvarla un giorno prima”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno.“La volontà è di lavorare, lavorare bene, mantenere le scadenze e alla fine ci siamo riusciti. Io trovo un clima assolutamente positivo all’interno della maggioranza e non lo dico per fatto dovuto, sono abituata a non mandarle a dire”, ha aggiunto.