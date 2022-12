Bonaccini: perché lasciare in mare 4 giorni migranti Ocean Viking?

Giovedì 29 dicembre 2022 - 18:26

"Voglio una risposta chiara dal governo"

Bologna, 29 dic. (askanews) – “Perché costringere queste persone a restare in mare per quattro giorni in più, facendole circumnavigare l’Italia dall’alto Tirreno all’alto Adriatico? Vorrei una risposta chiara”. Lo ha chiesto al governo il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in merito all’accoglienza dei migranti della Ocean Viking.L’Emilia-Romagna accoglierà i 113 migranti che arriveranno al porto di Ravenna il 31 dicembre. “Siamo al lavoro con Prefettura ed Enti locali per rispondere nel modo migliore alla decisione del Governo – ha aggiunto Bonaccini -. Perché le persone si salvano, non si lasciano in mare. E si accolgono con dignità e solidarietà. Sempre”.