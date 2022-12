Nel Lazio Donatella Bianchi per il M5S sfiderà D’Amato e Rocca

Martedì 27 dicembre 2022 - 09:16

Giuseppe Conte ha calato la carta, ora parte la campagna elettorale

Roma, 27 dic. (askanews) – Si delinea, a poche ore dalla fine dell’anno, il quadro che accompagnerà i cittadini del Lazio alle urne il 12 e 13 febbraio. In rigoroso ordine di discesa in campo, saranno Alessio D’Amato (Pd) candidato per il centrosinistra, Francesco Rocca, avvocato, ex presidente della Croce rossa italiana, e Donatella Bianchi, giornalista, candidata del Movimento 5 Stelle, i principali protagonisti che si contenderanno la poltrona di governatore, succedendo a Nicola Zingaretti, oggi deputato tra le fila del Pd. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, ha scelto le colonne del quotidiano Avvenire per svelare il nome del suo candidato. Erano giorni che si attendeva questo annuncio che tardava a giungere – stando ai rumors – a causa di incertezze, rinunce e nomi roboanti e molto noti, le giornaliste Bianca Berlinguer e Luisella Costamagna. E la scelta dunque caduta, proprio su una giornalista che, per il numero 1 del Movimento, incarna i valori dei 5 Stelle, riuscendo a rappresentare il programma politico, sociale ed ambientale condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche a partire da Coordinamento 2050, come spiegato dallo stesso Conte.Deluso chi, fino all’ultimo istante, ha sperato in un accordo con il Pd, l’avvocato ha mantenuto la linea annunciata all’indomani del verdetto del voto nazionale: nessun accordo con il Partito democratico a guida Enrico Letta, nessuna volontà di proseguire lungo il cammino indicato dal cosiddetto “Modello Lazio”, che vede due assessori nella Giunta Zingaretti, Roberta Lombardi e Valentina Corrado. Conte ad Avvenire insiste nel dire che la disponibilità da parte del Movimento c’era, tutta colpa del Pd che avrebbe imposto un nome senza discutere sui temi. Archiviate le polemiche, da oggi Donatella Bianchi, giornalista, in passato presidente del Wwf Italia, attualmente a capo del Parco Nazionale delle Cinque Terre, con Alessio D’Amato e Francesco Rocca, avrà un mese e poco più per convincere i laziali a votarla. Il tempo è poco e il candidato del centrosinistra già ha presentato la coalizione a sostegno della sua candidatura: “Voglio vincere e voglio farlo con questa splendida coalizione” aveva detto la scorsa settimana dalla sede romana del suo comitato elettorale in via di Portonaccio. “La coalizione è molto motivata, abbiamo una visione importante del Lazio nei prossimi anni” aveva assicurato presentando i suoi compagni di viaggio: il Pd, Azione-Italia Viva, +Europa, Demos, Partito Socialista Italiano,Radicali, Europa Verde, Articolo 1, Sinistra Civica Ecologista, POP, Repubblicani, Socialdemocratici, Volt. Anche il candidato del centrodestra, Francesco Rocca, è già in movimento. Tra il 23 e il 24 dicembre ha fatto il punto con i coordinatori regionali Paolo Trancassini (FdI), Claudio Durigon (Lega) e Claudio Fazzone (FI) e incassato il sostegno dell’Udc e i centristi, appoggio confermato dopo una riunione con il segretario nazionale dell’Unione di Centro, Lorenzo Cesa, il segretario regionale del Lazio Udc, Antonio Saccone, e Gianfranco Rotondi, leader di ‘Verde è popolare’. Ora può partire la campagna elettorale per il dopo Zingaretti.Bet/Int13