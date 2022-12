Lazio, Lega: Bianchi si dimetta da presidente Parco Cinque Terre – Rpt

Martedì 27 dicembre 2022 - 16:37

Pucciarelli e Bruzzone: ruolo sia estraneo a dinamiche partiti

Genova, 27 dic. (askanews) – “Donatella Bianchi, presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, secondo un’intervista rilasciata dal leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, sarebbe candidata per il Movimento alla presidenza della Regione Lazio nelle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio. Chiediamo alla Bianchi di fare chiarezza su questa sua possibile candidatura in quota 5 Stelle e, se così fosse, le chiediamo di dare le dimissioni da presidente del Parco delle Cinque Terre perché il ruolo che ricopre deve essere estraneo a qualunque dinamica di partito”. Lo dichiarano in una nota la senatrice ligure della Lega, Stefania Pucciarelli, e il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone.