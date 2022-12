Lombardia, Cecchetti: Fontana sindaco di tutti i lombardi

Lunedì 26 dicembre 2022 - 20:29

"Con suo piano Marshall 4,5 mld per comuni"

Roma, 26 dic. (askanews) – “Quello che più preoccupa di Majorino è la scarsa conoscenza dei fatti e di quanto realizzato in questi 5 anni dalla Regione, a meno che, ma non lo vogliamo neppure lontanamente pensare si tratti di malafede. Il presidente Fontana, già sindaco di Varese, Induno Olona e presidente di AnciLombardia per anni lontano e poco attento ai Comuni? Un dato su tutti i 4,5 miliardi di euro per il ‘Piano Lombardia’. Soldi veri, un aiuto concreto per tutti i Comuni. Per non parlare di tutte le altre misure che direttamente o indirettamente sostengono le Amministrazioni locali”. Così in una nota Fabrizio Cecchetti, Coordinatore regionale e Deputato della Lega Lombarda per Salvini Premier replicando alle parole di Pierfrancesco Majorino, candidato della sinistra e del M5S.