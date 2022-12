Il ministro Valditara: classi da 10 alunni e più soldi ai professori

Sabato 24 dicembre 2022 - 13:17

E "un tutor in ogni classe"

Roma, 24 dic. (askanews) – “Da gennaio andrò nelle scuole in realtà difficili per capire, ci sono situazioni dove i genitori non mandano volontariamente i figli a scuola ed è gravissimo”.Così dice in un’intervista a Repubblica il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. “Abbiamo appena approvato le linee guida sull’orientamento – aggiunge – che introducono l’idea della personalizzazione dell’insegnamento e la figura del docente tutor alle medie e superiori. Le famiglie devono essere informate per fare scelte consapevoli, non vedo che male ci sia nel far conoscere le prospettive lavorative di un percorso. Il tutor, in ogni classe e specificamente formato, avrà questa funzione aggiuntiva, dovrà farsi carico di chi ha maggiori difficoltà di apprendimento o disagio psicologico. Saranno pagati di più, le risorse ci sono”.Rispetto agli abbandoni Valditara spiega: “Lì dovremo agire con forza. Penso a quanto realizzato nelle banlieue in Francia, mi incontrerò col ministro francese per sperimentare anche da noi classi da 10 alunni nei contesti più difficili”. Perché una circolare per ribadire il divieto dell’uso dei cellulari in classe che c’è già? “Perché è stata disattesa, mentre io voglio una scuola seria: se l’insegnante spiega, lo si ascolta. Il cellulare come la cocaina? Quello è un giudizio politico di una commissione parlamentare che non mi interessa, nella circolare io non vieto il cellulare nella didattica e ho citato solo le conclusioni a cui arrivano gli esperti auditi dalla commissione sulla capacità di concentrazione e memoria”.Gli insegnanti saranno pagati di più – continua Valditara – le risorse ci sono, e “sarà materia di contrattazione coi sindacati.Altro fronte sarà quello della scuola intelligente. Non si va volentieri in una scuola fatiscente. Un ambiente già degradato è respingente. Ho già sbloccato i 710 milioni del Pnrr, più 1,2 miliardi sulla riqualificazione degli edifici”.Red/Nav/Int14