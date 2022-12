Draghi: non giudico Meloni, mantenere saldo ancoraggio a Ue

Sabato 24 dicembre 2022 - 10:13

"Ha dimostrato di essere leader abile e ha forte mandato elettorale"

Roma, 24 dic. (askanews) – “Non spetta a me giudicare il governo, soprattutto non dopo così poco tempo. Giorgia Meloni ha dimostrato di essere una leader abile e ha avuto un forte mandato elettorale. Occorre stare attenti a che non si crei di nuovo un clima internazionale negativo nei confronti dell’Italia. Mantenere saldo l’ancoraggio all’Europa è il modo migliore per moltiplicare il nostro peso internazionale”. Lo afferma l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi, in una intervista al ‘Corriere della Sera’.“Penso anche – aggiunge – che si debba sempre mantenere aperto il confronto con le parti sociali, con gli enti territoriali, con il terzo settore. Un confronto ispirato al dialogo, all’ascolto, alla disponibilità”.