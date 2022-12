Meloni: il prezzo del gas cala grazie al price cap, un successo italiano

Venerdì 23 dicembre 2022 - 20:47

Il prezzo scivola a 84,97 euro MWh: il valore più basso dall'inizio della guerra in Ucraina

Roma, 23 dic. (askanews) – “Prezzo del gas in calo, vicino ai livelli precedenti l’invasione dell’Ucraina. Sono i primi effetti dell’accordo europeo sul price cap, raggiunto nei giorni scorsi e per cui il Governo italiano si è strenuamente battuto con successo”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni in un tweet.Questa sera il prezzo del gas è scivolato del 7,5% a 84,97 euro per megawattora per i futures con consegna a gennaio 2023. E’ il valore più basso registrato sul Ttf di Amsterdam da quanto il 24 febbraio è partita l’invasione della Russia in Ucraina. Il primato precedente era il 16 marzo quando il metano veniva comprato per 85,3 euro.Oggi anche le consegne a febbraio 2023 scivolano del 7,5% e si attestano a 86,44 euro per MWh. Il crollo del prezzo del gas è ormai costante da giorni: il primato che arriva al termine della settimana in cui l’Europa ha trovato l’intesa sul price cap dinamico fissato a 180 euro al MWh.Pol/Arc/Mch/Int13