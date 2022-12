Entro due anni la posa della prima pietra del ponte sullo Stretto (assicura Salvini)

Venerdì 23 dicembre 2022 - 20:39

I siciliani hanno diritto ad un collegamento stabile

Roma, 23 dic. (askanews) – “Conto finalmente che entro due anni si posi la prima pietra dopo cinquant’anni di chiacchiere”. Così il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini al Tg1 tornando sul progetto per il ponte sullo Stretto.“Quando mi metto in testa una cosa la faccio” ha aggiunto il ministro secondo il quale “costa di più non farlo che farlo” e perché “i siciliani hanno diritto ad un collegamento stabile per lavorare e studiare, e toglierebbe tantissimo inquinamento nell’aria e nel mare”.Cam/Int13