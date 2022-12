Regione Campania, in Consiglio arriva Gaeta. Borrelli in Parlamento

Giovedì 22 dicembre 2022 - 17:02

Consigliere Europa Verde: A Roma porterò iniziative mio partito

Napoli, 22 dic. (askanews) – In Consiglio regionale della Campania surroga del consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, dimessosi a seguito della sua elezione alla Camera dei Deputati, con Roberta Gaeta, prima dei non eletti della lista di appartenenza.L’ex assessore della giunta comunale di Luigi de Magistris ha fatto il suo ingresso in Consiglio e ha sottolineato: “Nel solco delle iniziative politiche portate avanti dal mio partito, orienterò la mia azione legislativa per la tutela dell’ambiente, per le produzioni ecosostenibili, per le politiche sociali, in quanto ritengo che sia fondamentale riavvicinare l’Istituzione regionale ai cittadini soprattutto attraverso l’attenzione per le fasce deboli”.