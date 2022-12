Pd cerca di evitare il “cupio dissolvi”, confronto candidati con Letta per nuovo segretario

Giovedì 22 dicembre 2022 - 18:46

Al riparo i principi fondativi del 2007. Qatargate? "Siamo gente per bene"

Roma, 22 dic. (askanews) – Uno stop al cupio dissolvi che sembrava aver caratterizzato il percorso congressuale del Partito democratico. Questa potrebbe essere la sintesi dell’incontro-confronto avvenuto oggi al Nazareno tra il segretario uscente, Enrico Letta, e i tre candidati, Elly Schlein, Paola De Micheli e Stefano Bonaccini. L’iniziativa è stata promossa e voluta da nove esponenti “storici” del partito (Stefano Ceccanti, Graziano Delrio, Stefano Fraziano, Marianna Madia, Roberto Morassut, Pina Picierno, Devora Serracchiani, Giorgio Toni, Walter Verini) che, pur provenendo da “famiglie” diverse e da storie differenti cercano di fermare la spinta a demolire i valori del Pd che si era diffusa nel dibattito congressuale fino ad arrivare a minacce di scissione da parte di interi pezzi dei dem (Pier Luigi Castagnetti e altri esponenti dell’area dei popolari, ne hanno parlato nei giorni scorsi).Quello dei Popolari, che hanno poi deciso di rinunciare alla scissione, è sembrato un estremo avvertimento rispetto al rischio che il Pd si spostasse troppo a sinistra tanto da rendere la loro presenza impossibile. Oggi Beppe Fioroni, altro storico esponente di quest’area ha invocato una piena “agibilità politica” per i cattolici democratici nel partito, un termine d’altri tempi che richiama alla volontà di contare di più nelle decisioni che riguardano la linea politica. “Recuperare autonomia di analisi e proposta, con spazi di agibilità politica e rendere visibile il contributo del popolarismo, è questa la necessità”, ha spiegato Fioroni.I profili dei nove animatori del documento “per una vera fase costituente: ricostruire il Pd sulle fondamenta originarie dei valori dei Democratici” del resto sono espressione di mondi diversi: ulivisti, nativi democratici, veltroniani, fondatori dai tempi del Lingotto, e sosterranno candidati diversi alla segreteria ma il dato che li accomuna è la volontà di difendere le fondamenta del partito nato nel 2007. Il documento chiede infatti ai candidati “di condividere l’impegno a non trascinare nella legittima e salutare competizione per la leadership i principi identitari del Pd, collocando la competizione sul terreno del loro sviluppo in una efficace e convincente proposta politica e di governo. È in questo spirito che proponiamo ai candidati di distinguere la fase attuale di verifica congressuale e di inizio del dibattito costituente e quella delle decisioni costituenti, da affidare alla prossima Assemblea nazionale”.L’esito del confronto a 4 di oggi tra Letta, Schlein, De MIcheli e Bonaccini, sembra essere stato positivo a giudicare dalle parole che sono state pronunciate dai protagonisti: “Non siamo qui per una resa dei conti identitaria ma per fare un’operazione molto più difficile che quella di costruire il nuovo Pd e farlo insieme – ha detto Schlein -, tenere insieme questa comunità, salvaguardare il suo prezioso pluralismo, ma al contempo non rinunciare più ad avere una visione chiara, un’identità che è comprensibile alle persone che incrociamo nelle strade, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle nostre case”.“Il Partito democratico vede insidiata la sua stessa funzione di perno e di baricentro riformista, di un’alternativa di centro-sinistra di governo. Per la prima volta ci sono nel campo delle opposizioni alternative competitive che possono rendere minoritaria e quindi irrilevante la funzione stessa del Pd per come lo abbiamo costruito e voluto”, ha avvertito Bonaccini. Per De Micheli questo richiede un’accelerazione delle primarie: “Credo che il congresso fondativo, per essere più concreto e vero abbia bisogno di più tempo di quello che gli abbiamo dedicato. Ho fatto una proposta per celebrare immediatamente le primarie”, ha detto.A trarre le conclusioni è stato proprio Letta secondo il quale “E’ importante che si sia oggi rilanciato con forza in tutti gli interventi dei candidati alla segreteria l’orgoglio del Pd, del nostro partito, attaccato da più parti, attaccato da parte di coloro che sono con noi all’opposizione che sembra che abbiano come obiettivo principale fare l’opposizione a noi e non al governo”.“Obiettivo riuscito” commentano i promotori dell’iniziativa: “Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein, ciascuno con le proprie accentuazioni e sottolineature – osserva Verini – hanno raccolto in pieno il senso dell’iniziativa: riaffermare, difendere, attualizzandoli, i principi originari del PD. Da allora il mondo è cambiato e il PD deve cambiare radicalmente e soprattutto diventare un partito aperto, protagonista di una politica trasparente”.Sullo sfondo c’è ovviamente la brutta vincenda del Qatargate rispetto alla quale Letta ci tiene a precisare: “Noi siamo una comunità di gente per bene, siamo una comunità di militanti, di attivisti, di amministratori, fatta di gente che vuole pulizia, che vuole soprattutto che da questo scandalo venga fuori la trasparenza più totale”.