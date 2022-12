Meloni: possiamo tassare commissioni Pos per aiutare commercianti

Giovedì 22 dicembre 2022 - 18:26

"Commissione Ue ha detto no perchè era nel Pnrr"

Roma, 22 dic. (askanews) – L’obbligo di pagamento con il Pos è stato inserito dall’Italia nel Pnrr e per questo il superamento è stato bloccato dalla Commissione Ue. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella registrazione della puntata speciale di ‘Porta a porta’ in onda stasera su Rai1.“Non la Commissione Ue ma l’Italia – ha detto – ha deciso che tra i suoi obiettivi per il Pnrr doveva esserci l’obbligo di accettare pagamenti elettronici per qualsiasi importo. Lo dico al M5s: voi lo avete messo e, poichè l’obiettivo era stato già centrato, se passa il principio che prendo i soldi e poi cambio la norma è un liberi tutti…”.Però, ha assicurato Meloni, “non rinuncio a occuparmi della materia perchè è un fatto di giustizia. Nella manovra abbiamo inserito un emendamento per una sorta di moral suasion perchè gli attori della materia si mettano d’accordo per azzerare le commissioni bancarie al di sotto di determinati importi, un importo ragionevole molto basso. Se non accadrà posso considerare la commissione come un extragettito, tassarla e utilizzare quei soldi per aiutare gli esercenti che hanno difficoltà”.