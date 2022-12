Manovra, Conte: arriveremo alla fiducia senza una vera discussione

Giovedì 22 dicembre 2022 - 20:00

"Errori su errori, è un gioco dell'oca sulla pelle dei cittadini"

Roma, 22 dic. (askanews) – Il Governo e le forze di maggioranza hanno “accumulato tanti errori” sulla legge di bilancio, “questa mattina finalmente attendevamo di poter esaminare in aula il testo definitivo ma hanno scoperto ulteriori errori, ma errori, attenzione, che riguardano mezzo miliardo di euro”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in una diretta su Facebook. “Il risultato è che adesso sono ritornati in commissione e stiamo ridiscutendo in commissione Bilancio”.“Stiamo aspettando il testo, speriamo in serata… Ma è chiaro – ha sottolineato – che la possibilità di discutere nel merito le misure, di dare un contributo anche per noi di opposizione, per migliorare queste misure che toccheranno la carne dei cittadini e delle imprese nel nuovo anno, questa possibilità non ci viene offerta perché è già annunciata la fiducia, quindi di fatto ci ritroveremo a votare una fiducia senza una vera discussione”.“Siamo molto preoccupati perché questo gioco dell’oca in cui anziché andare avanti si torna sempre alla casella iniziale viene giocato sulla pelle dei cittadini”, ha detto ancora Conte.