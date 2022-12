Letta: la manovra più pasticciata degli ultimi venti anni

Giovedì 22 dicembre 2022 - 13:20

"Dimostrazione che la destra non era pronta a governare"

Roma, 22 dic. (askanews) – “Quello che è accaduto in queste ore in Parlamento è la dimostrazione che la destra non era pronta a governare: la legge di bilancio è la più pasticciata degli ultimi vent’anni. Ancora oggi non sappiamo bene quale sarà il testo che verrà votato nei prossimi giorni”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo via web all’incontro del Partito democratico “Per una vera fase costituente”, con i candidati alla segreteria, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein.Bla/Int2