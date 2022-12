Lazio, D’Amato (Pd): M5S? Non vuol star con noi, ma porte aperte

Giovedì 22 dicembre 2022 - 12:08

Però non corro dietro a nessuno

Roma, 22 dic. (askanews) – “Giuseppe Conte “bipolare”? Facevo questo riferimento in senso fisico non sanitario. Vedo quel che accade. Il Movimento 5 Stelle sta con noi al governo della regione però non desiderano far la coalizione con noi. È una situazione che non si concilia”. Così il candidato alla presidenza della regione Lazio, Alessio D’Amato (Pd), che fra poco nel suo quartier generale a Roma in via di Portonaccio, lo stesso di Roberto Gualtieri, presenterà la coalizione a sostegno della sua candidatura. “Noi andiamo avanti, le porte sono sempre aperte però non corro dietro a nessuno”.