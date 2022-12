Toscana, in Consiglio regionale manovra 2023-2025: vale 12 mld

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 17:53

Illustrato pacchetto misure

Firenze, 21 dic. (askanews) – “Una Manovra importante, che tiene conto della grave crisi economica, portata in Consiglio a legislazione vigente, quindi con la Legge di Bilancio del Governo non ancora approvata, per scongiurare l’esercizio provvisorio e dare risposte alla Toscana sin dal 1 gennaio 2023”. A dirlo il presidente della commissione Bilancio della regione Toscana, Giacomo Bugliani (Pd), illustrando il pacchetto finanziario 2023-2025 che comprende: Bilancio di previsione 2023-2025, la Legge di Stabilità per il 2023 e Collegato, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadefr) 2023.Il totale della Manovra vale circa 12 miliardi. Nel dettaglio si registrano incrementi di risorse su Fondo sanitario (+427milioni) che arriva così ad oltre 7miliardi e mezzo, programmazione europea 2021-2027 e compartecipazione regionale (+850milioni) per un totale di 2miliardi e 300milioni. “Di fondo – dichiara Bugliani – si registra uno squilibrio di parte corrente per 150milioni che viene compensato con lo spostamento di alcune politiche di spesa che saranno tutte recuperate con la nuova programmazione comunitaria in avvio il prossimo anno”. In crescita anche le risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza così come la spesa in conto capitale (109milioni) derivante da risorse regionali.Tra i settori più interessati dall’incremento il diritto allo studio e la cultura con “numerosi investimenti per la tutela del patrimonio storico artistico” spiega il presidente della Commissione, incremento significativo si registra anche nelle risorse destinate alle politiche sociali con “30milioni destinati all’Edilizia residenziale pubblica”. “Alcuni settori strategici – continua Bugliani – registrano una crescita di risorse dopo un periodo di contrazione e penso al Turismo (+11milioni nel 2023) e la difesa del suolo”.Sulle infrastrutture e sui trasporti lo stanziamento rimane invariato: circa 950milioni sul 2023 gran parte dei quali, circa 640, “destinati alla convenzione per il trasporto che viene effettuato via terra, mare e ferro”.“Con questa Manovra – conclude Bugliani – potremo dare risposte a territori ed Enti Locali. Una parte importante viene infatti destinata ai Comuni più piccoli per sostenerli su interventi che da soli non sarebbero in grado di realizzare”.