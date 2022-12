Scuola, Zaia: più stabilità per il corpo docente

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 18:46

Necessaria l'Autonomia

Venezia, 21 dic. (askanews) – “Pensiamo che sia fondamentale garantire stabilità al corpo docente rispetto agli allievi. Il turnover elevato dei docenti, pescando in un bacino dove non ci sono regole a livello nazionale, fa sì che molto spesso il tema del precariato si ripercuota sulla formazione”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a Porta a Porta in merito all’Autonomia differenziata per quanto riguarda la scuola. “Si riuscirebbe, come ad esempio in Trentino Alto Adige, dove si stabilisce che tu un minimo di anni debba stare lì a insegnare, e che non diventi un ‘giro di palo’ comprensibile, ma che va a penalizzare i ragazzi” ha aggiunto Zaia, precisando che “l’impianto didattico resta lo stesso, non andremmo a insegnare il veneto e a togliere l’italiano. Anzi, faremmo in modo che si impari l’inglese molto bene, cosa che magari oggi a scuola non si fa”.