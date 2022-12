Sanità, Zaia: tragica la migrazione dal Sud

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 19:05

Necessaria più Autonomia

Venezia, 21 dic. (askanews) – Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, “è tragico pensare che ci siano alcuni cittadini delle citta’ del Sud che sono costretti a fare le valigie per andare a curarsi al di fuori della Regione. La mala gestione ha fatto danni ingenti”. Lo ha detto Zaia a ‘Porta a porta’ su Rai1. Zaia ha ricordato che l’Italia “ha due velocita’, non per colpa dell’autonomia ma per colpa di una gestione centralista e assistenzialista che ha deresponsabilizzato molto aree del Paese e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. E ha pure evidenziato che “non possiamo procedere a macchia di leopardo, risolvere tutti i problemi di Roma Capitale e dimenticarci che il Paese ha anche altre regioni. Mi sembra che la specificità e l’unicità di Venezia valga quanto quella di Roma, a livello internazionale. Allora, Venezia va aiutata dando l’autonomia al Veneto”.