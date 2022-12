Roma, Assessore Zevi: chiesta a prefetto tregua sfratti a fragili

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 12:23

"Prosegue dialogo su gestione efficace esecuzioni"

Roma, 21 dic. (askanews) – “Ho chiesto personalmente alla Prefettura di Roma di intervenire per sospendere con la consueta ‘tregua natalizia’ le operazioni di sfratto sul territorio di Roma Capitale. Grazie al Prefetto Bruno Frattasi, che ha accolto la mia richiesta e sensibilizzato l’Unep e i Tribunali, le persone più fragili potranno passare le festività in pace e in serenità, con un tetto sopra la testa”. Così, in una nota, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi.Durante questa ‘tregua’, spiega Zevi “l’Amministrazione proseguirà le interlocuzioni già esistenti con la Prefettura per una gestione più efficace delle esecuzioni nei casi di fragilità sociali, nonché il lavoro sulla riforma degli strumenti di welfare abitativo, in modo da affrontare l’emergenza sfratti con umanità e tempestività”.