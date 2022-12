Pd, Zingaretti: parole di Gori su Schlein mi sono dispiaciute

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 19:55

Se qualcuno ha deciso che la storia è finita diciamolo subito

Roma, 21 dic. (askanews) – “Le parole di Giorgio Gori ‘se vince Schlein me ne vado’, mi sono dispiaciute molto. Quando c’era Renzi che io rispetto molto anche se non lo ho votato e condiviso la sua politica ma rispetto il fatto che si assume le sue responsabilità. Quando c’era lui alla guida del Pd io non venivo neanche invitato agli eventi e accadde anche nel 2017 per l’anniversario della fondazione del Pd al teatro Eliseo a Roma, io ero l’unica figura istituzionale a Roma e ricordo non fui invitato ed entrai dalla porta di servizio grazie a Lorenza Bonaccorsi che mi vide e mi disse che dovevo entrare. Nonostante ciò non ho mai pensato di andarmene. Chi oggi dice ‘se vince l’altro me ne vado deve sapere che crea una condizione drammatica e autorizza tutti ad andarsene”. Così il deputato del Pd ed ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite a Metropolis, sul sito di Repubblica, parlando del futuro della segreteria del Pd e della corsa alla conquista della guida del partito che vede protagonisti, oltre alla Schlein, anche Stefano Bonaccini e Paola De Micheli. “Non è con diktat e ricatti che si costruisce una storia futura” ha detto Zingaretti ricordando i suoi anni alla guida del Partito. “Se qualcuno ha deciso che la storia è finita e io mi auguro di no, diciamolo subito”.