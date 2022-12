Manovra, Zingaretti: sono preoccupato come tutti

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 18:41

C'è una maggioranza ma ci sono 3 idee di Italia

Roma, 21 dic. (askanews) – “Sono preoccupato, come un po’ lo sono tutti”. Così il deputato del Pd ed ex presidente della regione Lazio ed ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite a Metropolis, sul sito di Repubblica, in relazione alla Manovra protagonista in questo scorcio di fine anno. “C’è una maggioranza ma ci sono 3 idee diverse d’Italia” ha spiegato Zingaretti facendo riferimento alla rimozione delle disuguaglianze, alla “goffagine sul pos” e alla “follia del condono fiscale per parlare a qualcuno” ha sottolineato facendo riferimento alle battaglie identitarie della maggioranza.