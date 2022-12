Lombardia, Moratti: ministero a Milano? Meglio avere la Consob

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 16:28

Mettere a gara servizio ferroviario regionale oggi di Trenord

Milano, 21 dic. (askanews) – “Avere un ministero a Milano? No, molto meglio, e concreto per le imprese, avere la Consob in Lombardia”. Lo ha scritto in una nota Letizia Moratti, candidata del terzo polo alle regionali del 2023 in Lombardia, che oggi ha incontrato a Monza professionisti e imprenditori del territorio. “Facciamo tornare la Lombardia al suo rango naturale di capitale finanziaria non solo del Paese, ma a livello internazionale. Un’azione che prevede anche di battermi per portare a Milano il Tribunale europeo dei brevetti che, dopo la Brexit, dovrà lasciare Londra. Userò il metodo Expo, che ha dimostrato essere efficace e di successo” ha continuato.La candidata alla presidenza di Regione Lombardia ha anche ribadito l’intenzione di inserire tra le prime azioni del suo governo regionale la messa a gara del servizio di trasporto pubblico locale di Trenord. “Le analisi che abbiamo commissionato ci dicono che dove ciò è stato fatto, come in Germania e in Francia, i costi sono diminuiti del 30% e la qualità del servizio sensibilmente aumentata a tutto vantaggio degli utenti, in particolare delle migliaia di pendolari costretti quotidianamente a un’autentica odissea” ha concluso.