Lombardia, Majorino: Moratti spieghi condanna Corte Conti del 2017

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 16:50

Non può continuare a fare finta di niente

Milano, 21 dic. (askanews) – “Sulla condanna della Corte dei conti Letizia Moratti dovrebbe uscire dal silenzio. Si tratta di un danno vero perpetuato ai danni della cosa pubblica, accertato peraltro in via definitiva nel 2017, rispetto a cui non può continuare a fare finta di niente”. Così in una nota il candidato del centrosinistra alle regionali del 2023 in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, sulla condanna definitiva di Letizia Moratti da parte della Corte dei Conti del 2017.