Lombardia, Lista civica Majorino: bene candidatura Pregliasco

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 18:16

Andreazza: "Sarà da stimolo per altri che si avvicinano a nostro progetto"

Milano, 21 dic. (askanews) – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito dell’incontro di ieri, 20 dicembre, avuto tra il Movimento Lombardi Civici Europeisti, AVEC, Volt e le liste civiche milanesi, componenti della futura lista Patto Civico per Majorino Presidente, con il professore Fabrizio Pregliasco”. Lo scrive Walter Andreazza, Presidente Movimento Lombardi Civici Europeisti in merito alla candidatura del professor Fabrizio Pregliasco per le prossime regionali in Lombardia.“Abbiamo ascoltato con interesse le motivazioni che hanno animato la sua volontà di candidarsi per le prossime regionali e ci hanno pienamente convinto. Motivazioni coerenti e coincidenti con lo spirito che anima la futura lista civica, ovvero il focus sulle persone, l’attenzione ai più fragili e alle istanze dei cittadini. La sua esperienza di rilievo nel mondo accademico, nel mondo sanitario e nel terzo settore implementerà ulteriormente il già ricco bagaglio e lo spessore dei candidati che già hanno aderito alla Lista composta e sarà da stimolo anche ad altri che si stanno avvicinando al nostro progetto”, ha spiegato Andreazza.In particolare “si è parlato di sanità, affrontando le numerose criticità del sistema sociosanitario regionale, l’assenza di una efficace medicina territoriale e di un percorso di presa in carico del paziente. Si è ribadita, inoltre, l’assoluta necessità di riaffermare il ruolo di regia della sanità pubblica, con la conseguente valorizzazione dell’ambito privato, complementare e non sovraordinato. Temi già compitamente espressi nel nostro Manifesto Civico: ‘Nuovo Patto per la Lombardia’ che ci hanno trovato subito uniti e concordi: liste d’attesa non più eterne; investimenti sulla prevenzione; case di comunità effettivamente operative e non dei soli poliambulatori con servizi rivolti alla neuropsichiatria ed al disagio mentale tra le priorità; con una particolare attenzione alle professioni sanitarie ed gli educatori affinché siano e valorizzati ed numericamente adeguati rispetto alle necessità. Anche i temi riferiti alle inefficienze del Trasporto Pubblico, alla negazione delle criticità presenti nell’Ambiente, alla gestione inadeguata delle abitazioni ALER, sono stati evidenziati e condiviso la necessità che debbano entrare in modalità prioritaria nei nostri programmi”.Per queste ragioni, ha concluso Andreazza, “siamo convinti che la scelta del professor Pregliasco sarà da stimolo per avvicinare al nostro ambizioso progetto, oltre che ulteriori candidati di qualità, anche i lombardi stanchi di una Regione che non è più in grado di dare risposte adeguate e puntuali alle loro necessità primarie di cura in senso ampio”.