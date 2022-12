Legge di bilancio, via libera in commissione con mandato al relatore

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 08:09

L'Aula della Camera già convocata per giovedì mattina alle 8

Roma, 21 dic. (askanews) – Via libera alla legge di bilancio dalla Commissione bilancio della Camera che ha affidato ai relatori Silvana Comaroli (Lega), Roberto Pella (FI) e Paolo Trancassini (FdI) di riferire all’Aula già convocata per giovedì mattina alle 8.L’esame si è concluso questa mattina poco prima delle ore 7 dopo sette giorni di discussione e votazioni e diversi rinvii dell’Aula. Scontato il ricordo al voto di fiducia che si dovrebbe tenere venerì in tarda mattinata. Il testo passerà poi in seconda lettura al Senato che dovrebbe concludere l’esame nella settimana tra Natale e Capodanno.fgl/sam