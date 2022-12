Lazio, Zingaretti: Rocca? Terrà unito il centrodestra

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 19:11

È stato scelto per questo

Roma, 21 dic. (askanews) – “Il candidato del centrodestra alle regionali del Lazio Francesco Rocca? Lo conosco. Riuscirà a tenere unite tante cose diverse che sono le tre forze che, soprattutto in questa regione, sono diverse. Per questo è stato scelto”. Così il deputato del Pd ed ex presidente della regione Lazio ed ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite a Metropolis, sul sito di Repubblica, parlando delle regionali del Lazio. “È un buon candidato? Non bisogna personalizzare ma rispettare. Ognuno deve costruire la campagna elettorale su ciò che sa dire di positivo sul futuro e noi lo possiamo fare a testa alta”.