Lazio, Zingaretti: ho vinto senza M5S, la partita è aperta

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 19:08

Hanno fatto un grave errore, lo pagheranno

Roma, 21 dic. (askanews) – “Nel Lazio ho vinto senza i 5 Stelle e la partita è aperta”. Così il deputato del Pd ed ex presidente della regione Lazio ed ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite a Metropolis, sul sito di Repubblica, parlando delle regionali del Lazio. “M5S vive una fase di grande euforia ora” ha detto Zingaretti “ma ha sbagliato molto a distruggere una alleanza” ha aggiunto riferendosi alla situazionenel Lazio. “Hanno fatto un grave errore che pagheranno, alla fine le persone optano per le forze più credibili per governare”.