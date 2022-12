Toscana, Mazzeo soddisfatto per bilancio Consiglio regionale

Martedì 20 dicembre 2022 - 20:34

"Prevede stesso fabbisogno del passato nonostante caro energia"

Firenze, 20 dic. (askanews) – “Oggi abbiamo approvato il bilancio del Consiglio Regionale che, nonostante l’aumento dei costi dovuti al caro energia, prevede esattamente lo stesso fabbisogno del passato”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio MAzzeo. “E’ il risultato – ha proseguito Mazzeo – di un lavoro collettivo di tutto l’Ufficio di presidenza che ci ha permesso di risparmiare oltre 1 milione sui costi della politica e destinare queste risorse, prioritariamente, ai giovani e alle donne toscane. Tutto questo è stato possibile grazie al taglio dell’adeguamento Istat dei vitalizi degli ex consiglieri, al risparmio energetico generato dal ricorso al lavoro agile, al contenimento della spesa di finanziamento dei gruppi e alla razionalizzazione delle spese degli organismi esterni. La politica deve essere sempre al servizio dei cittadini e cercare il più possibile di dare risposte ai problemi concreti che, in questo momento storico, stanno vivendo tante famiglie. Questo è l’obiettivo che ci siamo dati anche come ufficio di presidenza ed è importante che, su questo terreno, ci sia sempre stata piena sintonia tra forze di maggioranza e di opposizione. Una politica più efficiente è una politica migliore”.