Roma, assessore Onorato: mondiali di skate a Colle oppio nel 2023

Martedì 20 dicembre 2022 - 16:31

"Ci sarà campo di calcio e giochi per la mente"

Roma, 20 dic. (askanews) – La pista di skate di fronte al Colosseo, all’interno del parco del Colle Oppio a Roma, “sarà teatro dei mondiali per la prossima estate”. Lo ha annunciato l’assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, in occasione dell’inaugurazione dello Skate park e dell’illustrazione del progetto di riqualificazione del parco giochi di Colle Oppio a Roma. Nell’ambito del progetto per l’area, ha spiegato Onorato, “ci sarà un campo da calcio di terza generazione, garantito. Ci sarà una collaborazione con le scuole. Sulla parte frontale verranno messi dei giochi per la mente, si potrà fare una partita a scacchi o a dama davanti al Colosseo. Entro i primi di febbraio la struttura verrà completata. È prevista apertura e chiusura dei cancelli, manutenzione del verde e dell’area e iniziative legate allo sport. Siamo molto orgogliosi di questo progetto”, ha sottolineato.