Roma, Abodi: progetti come skate park in altre zone della città

Martedì 20 dicembre 2022 - 16:30

"una collaborazione che si può replicare all'infinito"

Roma, 20 dic. (askanews) – L’inaugurazione dello Skate park con vista Colosseo, nel parco di Colle Oppio, è “una giornata importante ma le giornate più belle saranno quelle che verranno. Sarà un piacere venire qui e godere degli spazi di socialità che questo parco offre”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in occasione dell’inaugurazione dello Skate park e del progetto di riqualificazione del parco di Colle Oppio a Roma.“L’idea è immaginare questo spazio come quello di una Roma esemplare, una collaborazione – ha aggiunto – che si può replicare all’infinito: i risultati di oggi vengono infatti da un lavoro avviato dal mio predecessore. Mi auguro sia una fabbrica di fiducia e speranza anche per zone meno centrali della città. Mi auguro sia possibile fare palestre a cielo aperto in tutta la città”, ha concluso.