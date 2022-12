Pnrr, Giani: ritardi in Toscana? sinceramente non ne vedo

Martedì 20 dicembre 2022 - 17:23

Firenze, 20 dic. (askanews) – “Io grandi ritardi sinceramente non ne vedo. Altri due bandi sono partiti stamani. Abbiamo un work in Progress tale per cui ogni giorno arrivano ancora nuovi bandi. Di conseguenza, è improprio tirare delle valutazioni conclusive sui ritardi. Il Pnrr è appena partito. E’ un progetto che arriverà a compimento nel 2026. E siamo ancora nella fase in cui i Ministeri stanno pubblicando i bandi”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, rispondendo ad un’interrogazione in Consiglio regionale.“Non esiste un unico soggetto che abbia i progetti e l’attuazione del Pnrr. Noi come Regione abbiamo alcuni progetti, altri sono dei Comuni, altri delle società di gestione delle acqua, l’Asl e così via. A fronte di 8 mila Comuni le stazioni appaltanti del Pnrr sono 30 mila. Non è possibile individuare i ritardi chiedendoli alla Regione. Bisogna chiedere ai singoli soggetti. Quali sono i ritardi? Io invito ad approfondire i progetti, il soggetto appaltante risponderà”, ha sottolineato Giani.