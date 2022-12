Pnrr, Giani: Calderoli cambi criteri graduatorie progettisti

Martedì 20 dicembre 2022 - 18:06

"Devono essere su base regionale, non nazionale"

Firenze, 20 dic. (askanews) – “Il Governo si riservò con l’allora ministro Brunetta il compito di fissare le graduatorie per i progettisti, per gli enti locali. Coloro che sono stati assunti sono di una graduatoria nazionale, quindi vengono da altre Regioni. Spero che il ministro Calderoli, che vedo molto attivo, e ne apprezzo il piglio, faccia sì che queste graduatorie, in futuro, siano stilate non più su scala nazionale ma regionale”. Lo ha detto, parlando del Pnrr, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, rispondendo ad un’interrogazione di Marco Landi (Lega).“Questa è una questione che l’Anci ha ben presente e stiamo tutti cercando di sollecitare”, ha aggiunto Giani.